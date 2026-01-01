COMMENTA
CONDIVIDI

Inizio d’anno variabile al mattino, dal pomeriggio il ritorno delle nuvole

Inizio d’anno variabile al mattino, dal pomeriggio il ritorno delle nuvole

Panorama

Al mattino nuvolosità in aumento sul centro della regione associata a locali deboli piogge in successiva estensione al Levante nel pomeriggio e in serata. Non si escludono deboli nevicate su Val Trebbia ed Val d’Aveto oltre i 900-1000 m. Nuvolosità variabile con ampie schiarite sull’imperiese: così la previsione di Arpal.

VENTI: meridionali, inizialmente deboli o moderati in rinforzo pomeridiano fino a forti sulle coste dell’imperiese e successivamente sul Levante. Venti da Nord-Ovest tra deboli e moderati in ingresso in serata su Savonese

» leggi tutto su www.levantenews.it