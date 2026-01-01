Inizio d’anno variabile al mattino, dal pomeriggio il ritorno delle nuvole

Al mattino nuvolosità in aumento sul centro della regione associata a locali deboli piogge in successiva estensione al Levante nel pomeriggio e in serata. Non si escludono deboli nevicate su Val Trebbia ed Val d’Aveto oltre i 900-1000 m. Nuvolosità variabile con ampie schiarite sull’imperiese: così la previsione di Arpal.
VENTI: meridionali, inizialmente deboli o moderati in rinforzo pomeridiano fino a forti sulle coste dell’imperiese e successivamente sul Levante. Venti da Nord-Ovest tra deboli e moderati in ingresso in serata su Savonese