Le Calende: l’antica tradizione che prevede il meteo dell’anno

Il primo gennaio non serve solo a sciorinare buoni propositi: nelle campagne italiane, da secoli si osservano le Calende, un curioso metodo popolare per prevedere il tempo dei dodici mesi successivi che ha attecchito anche in Liguria, specialmente nelle vaste aree d’entroterra.

Secondo la tradizione, i primi dodici giorni di gennaio corrispondono ai dodici mesi dell’anno: il 1° gennaio indica gennaio, il 2° febbraio e così via. Ma il 25 gennaio, giorno di San Paolo, può ribaltare tutto. Si dice infatti: “Delle Calende non me ne curo purché a San Paolo non faccia scuro”. La previsione coinvolge anche le cipolle: dodici mezze cipolle con un po’ di sale, ciascuna legata a un mese, permettono di capire quale sarà piovoso e quale asciutto. Un proverbio popolare aggiunge che la giornata di San Paolo può anticipare l’andamento dell’anno: chiara, ricca; piovosa o nevosa, carestia; ventosa, discordia; nuvolosa, moria di animali.

