Moconesi: 87enne vola con l’auto fuori strada, esce da solo dall’abitacolo

Questa mattina alle 11.30 un 87enne che a Moconesi percorreva alla guida di un’auto la statale 225 della Fontanabuona, è finito fuori strada finendo in una fascia che ha superato, fermandosi in quella sottostante. Sono intervenuti il medico del 118, la Croce Rossa di Gattorna, i vigili del fuoco di Chiavari ed i carabinieri,. L’anziano, giudicato in un primo tempo in codice rosso per dinamica, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino, dove è stato sottoposto ad esami per verificare eventuali lesioni interne.

