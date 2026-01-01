Notte di Capodanno: due cassonetti a fuoco e incidenti con lievi conseguenze

La notte di Capodanno, tutto sommato, è trascorsa tranquilla; rispetto almeno agli anni precedenti. Intanto ci sarebbe stata una drastica riduzione nell’uso di petardi e mortaretti. Questi hanno provocato l’incendio di due cassonetti: uno piccolo a San Colombano alle 2 ed uno mezz’ora dopo a Rapallo in via Campodonico; in entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, nel primo di Chiavari, nel secondo di Rapallo.

Due sole le intossicazioni etiliche che hanno richiesto l’intervento di soccorritori: una ragazza di 18 anni sul lungomare di Recco trasportata in codice giallo dalla Croce Verde al pronto soccorso del San Martino; a Chiavari altra intossicazione per una donna di 43 anni. Tra le persone soccorse per questioni sanitarie, a Recco un uomo di 104 anni trasportato dalla Croce Verde al San Martino in codice giallo.

