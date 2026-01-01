Operazione “Domino”: così procedono le indagini

Dall’ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri 27.12.2025, si ritiene di interesse

pubblico segnalare che nell’ambito della indagine condotta, sotto la direzione della Direzione

Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale

Antimafia e Antiterrorismo di Roma, dalla Polizia di Stato (Questura di Genova-D.I.G.O.S, col

raccordo operativo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma) e dalla Guardia di

Finanza (GICO di Genova e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma), sono state eseguite, nei

confronti delle persone sottoposte a misura cautelare e di altri indagati, un totale di 17 perquisizioni,

personali e locali (incluse le tre sedi dell’ABSPP a Genova, Milano e Roma), che hanno interessato

anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena).

