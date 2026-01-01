Operazione “Domino”: così procedono le indagini

Dall’ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri 27.12.2025, si ritiene di interesse
pubblico segnalare che nell’ambito della indagine condotta, sotto la direzione della Direzione
Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo di Roma, dalla Polizia di Stato (Questura di Genova-D.I.G.O.S, col
raccordo operativo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma) e dalla Guardia di
Finanza (GICO di Genova e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma), sono state eseguite, nei
confronti delle persone sottoposte a misura cautelare e di altri indagati, un totale di 17 perquisizioni,
personali e locali (incluse le tre sedi dell’ABSPP a Genova, Milano e Roma), che hanno interessato
anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena).