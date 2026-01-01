Prestazioni legate al reddito, dichiarazione RED entro febbraio 2026: tutte le novità

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a trasmettere all’INPS la propria dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2026, al fine di mantenere correttamente il proprio trattamento pensionistico. L’adempimento riguarda i redditi relativi all’anno 2023 e può essere effettuato comodamente da casa, in autonomia oppure con l’aiuto di familiari o persone di fiducia, utilizzando il servizio RED Precompilato, disponibile online nell’area riservata MyINPS.

Attraverso il servizio RED Precompilato, il pensionato può verificare i dati reddituali già comunicati negli anni precedenti, confermarli oppure rettificarli e integrarli, con il supporto di un assistente virtuale che fornisce indicazioni utili durante la compilazione. Questo consente di semplificare l’adempimento e ridurre il rischio di errori o omissioni che potrebbero incidere sulle prestazioni collegate al reddito. Per accompagnare i pensionati nell’adempimento dell’obbligo, INPS mette a disposizione anche una video guida personalizzata e interattiva, rivolta ai pensionati che non risultano aver ancora comunicato i redditi rilevanti per l’anno 2023.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com