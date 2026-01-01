Recco: assegnazione gestione spiagge; arrivano i ricorsi al Tar

Assegnazione gestione di aree demaniali marine. Come avviene in ogni Comune, anche per quanto riguarda Recco sono arrivati i ricorsi al Tar (Tribunale amministrativo regionale) dalle società “Era ora sas” e “Bagni Marina sas” per l’annullamento, previo sospensiva “con concessione delle misure cautelari monocratiche dei chiarimenti e degli atti relativi alla procedura per la riassegnazione delle concessioni demaniali”. Il Comune resisterà in giudizio facendosi rappresentare dall’avvocato Gerolamo Taccogna dello Studio Legale Carassale, Cocchi Quaglia con studio a Genova.

