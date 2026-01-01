Recco: Baldineti, le ragioni del dimissionamento dalla squadra di Gandolfo

A Leonardo Baldineti probabilmente “fischiano le orecchie”. Chi a Recco si occupa di politica e amministrazione non capisce le ragioni per cui il consigliere comunale non fa più parte del gruppo consigliare del sindaco Carlo Gandolfo (Fratelli d’Italia). Tutto nasce da un comunicato trionfale in cui Forza Italia annunciava l’ingresso in Forza Italia, partito cui Baldineti è iscritto dopo avere abbandonato la Lega, che annunciava l’ingresso nel partito del Cavaliere, di Dario Capurro (che alle ultime elezioni si era candidato contro Gandolfo) e Niccolò Fumagalli che oggi siedono sui banchi dell’opposizione. Il comunicato di Forza Italia aggiungeva che era tempo di “Ricostruire un clima di armonia in città, lasciandosi alle spalle torti e ragioni”. Come fare i conti senza l’oste. Da qui la reazione del sindaco che assieme alla maggioranza, riguardo a Baldineti scrive: “A questo punto, risulterebbe per lui estremamente complicato, se non impossibile, lavorare contemporaneamente all’interno di due gruppi che, come detto e ribadito, sono e devono continuare a rimanere distinti, perché diversi e inconciliabili sono gli obiettivi e i modi di interpretare l’impegno amministrativo”.

