Recco: “Il caso Baldineti e diverso atteggiamento per il caso Rotunno”

Da Giovanni Beverini

In qualità’ di Segretario Provinciale di Forza Italia, mi permetto di ribaltare l’argomento svolto nell’articolo pubblicato oggi da Levante News: è chi si oppone all’ingresso di Capurro e Fumagalli in FI che non riesce a spiegare i motivi di una tale contrarietà. Appare infatti evidente che aderire a Forza Italia significhi aderire, sia pure tardivamente, al programma amministrativo sottoscritto da Baldineti e da Forza Italia. Non pare di ricordare d’altra parte tanta contrarietà, da parte del Sindaco, alla presenza di Fratelli d’Italia tanto in maggioranza (lo stesso Gandolfo) quanto all’opposizione (Rotunno) nella precedente legislatura.

» leggi tutto su www.levantenews.it