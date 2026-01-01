Riforma sanitaria, assessore Nicolò: “Nessun disagio informatico negli ospedali”

Liguria. La prima notte di avvio della riforma si è svolta regolarmente e senza alcuna criticità. In tutti gli ospedali coinvolti non si sono registrati disagi informatici e le attività sanitarie sono proseguite senza interruzioni.

«La prima notte della riforma è andata bene – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – non si sono verificati problemi informatici in alcun ospedale e tutto si è svolto in modo ordinato. È un risultato importante che dimostra la solidità del lavoro svolto nei mesi di preparazione».

