Sanità: “Riforma, notte senza criticità, nessun disagio informatico negli ospedali”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

La prima notte di avvio della riforma si è svolta regolarmente e senza alcuna criticità. In tutti gli ospedali coinvolti non si sono registrati disagi informatici e le attività sanitarie sono proseguite senza interruzioni.

«La prima notte della riforma è andata bene – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – non si sono verificati problemi informatici in nessun ospedale e tutto si è svolto in modo ordinato. È un risultato importante che dimostra la solidità del lavoro svolto nei mesi di preparazione».

L’assessore Nicolò ha voluto ringraziare tutto il personale coinvolto, dai tecnici informatici agli operatori sanitari, fino ai dirigenti e ai coordinatori: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte e a tutti per l’impegno, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati. Il loro lavoro ha permesso di garantire continuità e sicurezza ai servizi per i cittadini».

Il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni per accompagnare l’attuazione completa della riforma.

