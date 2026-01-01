Un Capodanno da tutto esaurito alla Spezia: in piazza Europa per i Negrita e i Crazy 90s oltre 10mila persone 

Tra le luci intermittenti delle decorazioni e il brusio che cresce mentre l’orologio scivola verso la mezzanotte, la Spezia si è animata come ogni anno, con storie differenti che s’intrecciano sotto lo stesso cielo. C’è chi ha scelto il tepore di un salotto tra amici per arrivare assieme al conto alla rovescia e riservare ogni decisione sul dopo all’improvvisazione del momento, chi ha riservato un tavolo in uno dei tanti ristoranti e bistrot del centro per restare a due passi dalla piazza, e chi, dopo un brindisi domestico, ha deciso di infilare cappotto e sciarpa per convogliare nella strada principale con un calice tra le mani. Una serata fresca — quel freddo pungente che invita a stringersi nei vestiti ma senza pioggia all’orizzonte — rende tutto più vivibile, ideale per passeggiare tra un brindisi e un abbraccio in attesa del primo giorno del nuovo anno: anche quest’anno, nonostante i richiami ufficiali e non, non sono mancati i botti, dai terrazzi, come dalle piazze, dalla periferia al centro città.

Il Capodanno in piazza Europa è ormai una costante dei San Silvestro sprugolini e quest’anno ha coinvolto migliaia di persone: la presenza di una storica band come i Negrita ha certamente incuriosito in molti anche in considerazione della longevità di una band conosciuta da almeno tre generazioni di pubblico. Una piazza gremita, dove i presenti hanno potuto cantare e ascoltare dal vivo i grandi successi della formazione guidata dall’inossidabile Pau, che ha scelto la città dell’estremo levante per l’unica tappa del tour in Liguria, andata in scena ieri sera. Al termine della loro esibizione e dopo il tradizionale countdown è venuto il tempo dei Crazy 90s, che hanno portato i grandi successi degli anni 90, aprendo di fatto le danze. Anche nel centro storico i protagonisti sono stati la festa e il divertimento: migliaia di persone si sono potute divertire nei locali e all’aperto.

