Un Capodanno tra qualche emergenza e interventi di soccorso

In una notte di Capodanno tutto sommato passata piuttosto indenne rispetto ad altre occasioni, non sono mancati comunque episodi rilevanti in cui sono stati chiamati in causa soccorsi e, in alcuni casi, anche le forze dell’ordine. Interventi si sono resi necessari in città per diverse intossicazioni alcoliche capitate anche ad alcuni minorenni per i quali è stata anche chiamata in causa un’ambulanza. Rissa e danni piuttosto ingenti a un appartamento di Via Crispi con un primo intervento intorno alle 3 da parte dei militi della Pubblica Assistenza, con Delta 1: sul posto anche carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza. Alla base dell’accaduto ci sarebbe comunque futili motivi, quanta basta però per far scoppiare il tutto in due diversi momenti della notte e per avviare una ricognizione con tanto di identificazione di tutti i presenti prima che venissero poi dispersi. Al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea intorno alla mezzanotte si è presentato anche un uomo che si era procurato una ferita a una mano con un’arma da fuoco in modo accidentale. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco anche nello Spezzino per piccoli incendi di cassonetti o tende provocati dai petardi.

