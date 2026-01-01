Vaccino antinfluenzale, in Liguria somministrate 330mila dosi: +30% sull’anno scorso

Liguria. Prosegue con ottimi risultati la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, dove i vaccini somministrati gratuiti per tutta la popolazione, senza distinzioni di età o categoria, sono circa 330.000, 2 mila quelli effettuati nell’ultima settimana.
Un dato che supera già il numero di dosi somministrate al termine della precedente campagna vaccinale 2024-2025, che si era chiusa con 314.728 dosi, mentre le dosi somministrate alla stessa settimana dello scorso anno erano 255.763 segnando quindi un + 30%.