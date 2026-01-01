Via al mercato, Donadoni attende rinforzi per affrontare un mese con cinque scontri salvezza

Scatta dalla mezzanotte la finestra invernale di affari per il calcio italiano. Sarà un mercato di riparazione nel vero senso della parola quello che attende lo Spezia nelle prossime quattro settimane e mezzo, all’interno di un mese delicatissimo. Prima della chiusura delle trattative programmata il 2 febbraio alle 20, gli aquilotti avranno giocato quattro partite con tre scontri diretti che peseranno moltissimo sulle prospettiva di classifica, che oggi li vede finalmente sollevare gli occhi alla zona salvezza all’interno di una graduatoria compatta. La trasferta di Bolzano (10 gennaio) sarà seguita da quella di Palermo (18 gennaio), poi Avellino in casa (24 gennaio) e infine Sampdoria a Marassi (31 gennaio). A seguire poi due Entella al Picco (7 febbraio) e Bari fuori (11 febbraio).

Roberto Donadoni si aspetta di poter allenare tra un mese una rosa ampiamente rimodellata. Anzi, a più riprese ha sottolineato come già la settimana che verrà gradirebbe avere quantomeno coperto i due posti in lista over attualmente disponibili. I due calciatori più vicini a indossare la maglia bianca sono il portiere Radunovic e l’attaccante Mendes, rispettivamente da Cagliari e Modena. Innesti che lasciano aperte tuttavia le questioni legate alle fasce e al centrocampo, i due settori che hanno mostrato le maggiori lacune nei primi 18 turni di campionato.

