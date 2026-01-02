Andora, tre giornate di regate internazionali organizzate dal Circolo Nautico

Andora si conferma sempre di più la capitale della vela italiana. Prendono il via da domani tre giornate di regate di alto livello destinate a ragazzi, giovani e adulti della classe ILCA (ex Laser).

Da sabato 3 gennaio fino a lunedì 5 gennaio si terranno le regate organizzate dal Circolo Nautico di Andora, in cui gli atleti gareggeranno con le loro imbarcazioni suddivise in base alle età. In acqua scenderanno atleti di tutte le età, dagli Under 16 fino alle categorie Master degli adulti over 30. Sono iscritte oltre 100 imbarcazioni provenienti dai Circoli velici di tutto il Nord Italia, dalla Toscana e anche dall’estero, da Paesi come la Svizzera, la Svezia, la Grecia e l’Ucraina.

