Autostrada A10, dal 7 gennaio partirà l’ultima fase di interventi nella galleria tra Spotorno e Savona: previsti disagi

Savona/Spotorno. Partirà il 7 gennaio 2026, conclusa la sospensione dei cantieri programmata per favorire i flussi turistici del periodo natalizio, l’ultima fase di interventi di ammodernamento della galleria Fornaci, tra gli svincoli di Spotorno e Savona in direzione Savona, sulla A10 Savona – Ventimiglia. Il cantiere verrà rimosso entro il 2 aprile 2026, prima dell’inizio delle festività pasquali.
Lo comunicano Regione Liguria e Concessioni del Tirreno, società concessionaria della tratta, che sottolinea la necessità improrogabile dell’intervento, fondamentale per l’adeguamento dell’infrastruttura alla normativa europea in materia di sicurezza.