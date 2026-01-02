Autostrade, il 7 gennaio ripartono i cantieri in Liguria: previsti disagi soprattutto in A10

Genova. Si conclude il 7 gennaio 2026 la sospensione dei cantieri autostradali programmata per favorire i flussi turistici del periodo natalizio. Tra gli interventi più rilevanti scatta l’ultima fase dei lavori di ammodernamento della galleria Fornaci, tra gli svincoli di Spotorno e Savona in direzione Genova, sull’autostrada A10. Il cantiere verrà rimosso entro il 2 aprile 2026, prima dell’inizio delle festività pasquali.
Lo comunicano Regione Liguria e Concessioni del Tirreno, società concessionaria della tratta, che sottolinea la necessità improrogabile dell’intervento, fondamentale per l’adeguamento dell’infrastruttura alla normativa europea in materia di sicurezza.