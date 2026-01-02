“Befana sotto al campanile” lunedì a Vezzano Ligure

“Befana sotto al campanile” lunedì 5 gennaio in Piazza del Popolo, a Vezzano Ligure. Inizio dalle 18.30 con sgabei, vin brulè e cioccolata calda. Alle 20.30 processione dei Re Magi accompagnati dalla banda musicale; alle 21.00 adorazione dei Re Magi nella chiesa di Vezzano Inferiore; alle 21.30 arriverà poi la Befana che donerà una calza a ciascun bambino presente. L’evento è organizzato dal Comune di Vezzano Ligure in collaborazione con Corpo musicale “G. Puccini”, Asd Vezzano Calcio 2005, ProLoco, Associazione Sotto la Torre e Associazione Vezzano e Oltre.

