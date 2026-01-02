Bonassola rende omaggio a Verdi: musica e scenografia dal vivo per i 125 anni dalla morte

Un pomeriggio dedicato a Giuseppe Verdi, nel segno della musica e dell’arte dal vivo. Sabato 3 gennaio, alle 15.45, la Sala Ugo Maria Morosi di Bonassola ospiterà un evento speciale in omaggio al grande compositore, a 125 anni dalla sua morte, con il patrocinio del Comune di Bonassola e dell’assessorato alla Cultura.

Protagonisti dell’iniziativa saranno il violoncellista Vito Paternoster e il pianista Pierluigi Camicia, affiancati da Roberto Zizzo, che curerà una scenografia realizzata dal vivo. In programma alcune delle arie più celebri di Verdi, tratte da La traviata, Rigoletto e Il trovatore, proposte in versione strumentale con narrazione, per un’esperienza che unisce musica e racconto visivo.

Vito Paternoster, considerato uno dei più autorevoli violoncellisti italiani, ha vinto giovanissimo il concorso per primo violoncello dell’Orchestra della Rai di Roma ed è entrato a far parte del complesso I Musici, con il quale si esibisce tuttora nei più importanti teatri del mondo. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca a quella contemporanea e la sua discografia, più volte premiata, è stata trasmessa in numerosi Paesi.

