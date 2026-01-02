Ceriale ospita il concerto di Aleandro Baldi: appuntamento sabato 3 gennaio in Duomo

Ceriale. Il nuovo anno nella Riviera di Ponente si apre all’insegna della grande musica d’autore. Domani sera, sabato 3 gennaio, il Duomo di Ceriale ospiterà un evento di particolare prestigio: il concerto di Aleandro Baldi, in programma alle 21 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

L’artista toscano, amatissimo dal pubblico italiano e vincitore del Festival di Sanremo nel 1992 (nella categoria Nuove Proposte) e nel 1994, porterà la sua sensibilità e i suoi successi storici in una cornice suggestiva e raccolta come quella della chiesa parrocchiale cerialese.

