Crans-Montana, il padre del 16enne ligure disperso: “Aiutateci a ritrovarlo”

Liguria. “Vi prego aiutateci a trovarlo”. Queste le parole disperate che ieri sera Edoardo Gappini, imprenditore nel settore della nautica, genovese oggi residente a Dubai, ha rivolto agli spettatori del Tg4, nella speranza di aver notizie, positive, sul figlio Emanuele, nella lista dei dispersi della strage di Capodanno del bar Crans Montana, in Svizzera, il locale devastato da un incendio durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, con un bilancio drammatico di 47 vittime per ora accertate.

L’appello del padre, che mostra alle telecamere la foto del figlio, è laconico e disperato: “Speravamo di trovarlo ricoverato in qualche centro medico – ha poi spiegato il padre in televisione – come successo ad altri amici, ma di Emanuele ancora nessuna traccia“. Parole che arrivano dopo una giornata passata a cercare notizie del figlio in tutti i centri medici della zona. Invano.

