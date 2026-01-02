Dal 3 gennaio partono i saldi: Confcommercio Savona rilancia la campagna #ComproSottoCasa

Provincia. Iniziano domani (sabato 3 gennaio) i saldi invernali: un appuntamento molto atteso dai consumatori, che fino al 16 febbraio offrirà occasioni imperdibili e a prezzi scontati. L’appuntamento arriva a pochi giorni da Natale e anche in un contesto socio-economico complesso per i commercianti, caratterizzato da inflazione e incertezze che hanno condizionato moltissimo le vendite.

In provincia è ormai iniziato il conto alla rovescia, a fare il punto è Laura Chiara Filippi per Ascom Confcommercio Savona: “I saldi sono un momento tanto atteso dai clienti e anche quest’anno arrivano molto presto rispetto a una stagione invernale mai decollata a pieno. I saldi ogni anno interessano sempre più settori merceologici. La città si è già preparata con moltissime interessanti opportunità di acquisto, grande scelta e un pizzico di speranza in più rispetto al fatto che si inizia durante il ponte tra Capodanno e l’Epifania: speriamo di attirare un pubblico maggiore da fuori città, visto anche il successo della festa di Capodanno in piazza. Il messaggio a cui teniamo di più è sempre lo slogan “compra locale”, perché solo in questo modo uniamo le forze tra cliente e commercianti”.

