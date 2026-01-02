Droga, 40enne arrestato per spaccio di cocaina: incastrato durante una consegna a domicilio

Genova. Arrestato a Genova un 40enne albanese per spaccio di cocaina. A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra mobile al termine di un’attività investigativa.

Gli agenti erano venuti a conoscenza che l’uomo aveva messo in atto una fiorente attività di spaccio, talvolta con consegne a domicilio. Mercoledì mattina, durante un appostamento nei pressi della sua abitazione, lo hanno visto salire su un bus con un pacchetto in mano e lo hanno seguito per tutto il tragitto, fino a un condominio di San Fruttuoso.

