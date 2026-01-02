Epifania a Lerici con consegna calze nei borghi e Casa della Befana in Largo Tarabotto

Lerici si prepara a celebrare l’Epifania con una giornata dedicata alle famiglie e ai più piccoli. “E’ un momento ormai atteso dalle famiglie e dai bambini e che ogni anno porta sorrisi e allegria sul territorio – commenta in una nota l’assessore alla Cultura, Lisa Saisi -. Quest’anno abbiamo pensato di chiudere il calendario delle festività con un evento nel villaggio di Largo Tarabotto che ha illuminato i pomeriggi del periodo natalizio e che ha avuto grande successo tra bambini e adulti”. Per l’occasione, infatti, lo spazio si trasformerà nella Casa della Befana, dove i più piccoli potranno vivere l’ultimo appuntamento delle festività in modo coinvolgente e divertente. Ad animare la giornata, dalle 15:00 alle 18:00, i balli e le esibizioni degli spazzacamino aiutanti della Befana. Inoltre, nel corso della mattinata la Befana sarà impegnata nella consegna delle calze in tutte le frazioni del comune, un momento molto atteso dai bambini, reso possibile anche grazie all’impegno e alla disponibilità della Pubblica Assistenza di Lerici e dell’associazione U.S. Tellaro. Il tour della Befana partirà dalle 10:00 dalla Serra, per poi dirigersi verso Pugliola, Solaro, Pozzuolo, Muggiano e concludersi a San Terenzo, in Piazza Brusacà, alle 12:00 e, a Lerici, in Piazza Garibaldi, alle 12:30. La consegna delle calze toccherà anche Tellaro, alle 11:00. “Vorrei ringraziare come sempre le associazioni che rendono possibile tutto questo per la collaborazione e invito cittadini e visitatori a prendere parte a queste iniziative, per salutare insieme le festività natalizie nel segno della tradizione e della comunità”, prosegue Saisi. “La stagione degli eventi natalizi ha avuto un’ottima risposta da parte del pubblico – conclude l’assessore – anche grazie all’arredo del territorio; con le nostre proposte abbiamo voluto accompagnare i pomeriggi festivi con la voglia di stare in famiglia e alimentare nelle nuove generazioni quella magia tipica del periodo natalizio, e devo dire che abbiamo avuto ragione: oltre settecento le letterine imbucate al villaggio di Babbo Natale, un numero che parla di voglia di sognare e di stare insieme”.

L’articolo Epifania a Lerici con consegna calze nei borghi e Casa della Befana in Largo Tarabotto proviene da Città della Spezia.

