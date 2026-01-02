Genoa, De Rossi: “Col Pisa dovremo essere meno morbidi se loro ci lasceranno il possesso palla”

Genova. Vigilia di Genoa – Pisa e a Villa Rostan Daniele De Rossi in conferenza stampa prova a spiegare, a freddo, quello che è successo a Roma e cosa si aspetta dai suoi ragazzi nella difficile e importante partita di sabato 3 gennaio: “Hanno reagito con lo stesso dispiacere mio dopo la partita, ho letto negli occhi dei ragazzi che erano consapevoli di aver fatto qualcosa in meno rispetto ad altre gare. Abbiamo un patto tra di noi: ci diciamo la verità, quindi non in base solo al risultato che è importante perché rigiocare male e vincere domani sarebbe importante lo stesso e ci metterei la firma magari, però sono sicuro che attraverso quell’atteggiamento delle delle nostre prime partite faremo più risultati di quanti ne faremo essendo così molli. Ci siamo detti le cose in faccia, molte più di quelle che ho detto a voi in conferenza cose che loro hanno già condiviso e messo a posto perché negli atteggiamenti ho visto la solita motivazione: loro sono consapevoli di quanto sia importante non solo la partita col Pisa ma anche la seconda parte della nostra stagione”.

Per De Rossi la squadra si era anche un po’ scoraggiata dopo il primo gol: “Sarebbe importante non succedesse, la parte emotiva nel calcio esiste. Comunque questa è una squadra che è partita bene con l’Inter e dopo 6 minuti ha preso un gol forse evitabile. Di sinistro, un giocatore destro che ha tirato un tiro sotto le gambe di di un avversario. È una squadra che ha preparato benissimo la partita con l’Atalanta e dopo due minuti si è trovata in 10 contro 11”.

