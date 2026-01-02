“Giocattoli di tutto il mondo, unitevi!”: ritorna in città la distribuzione di giocattoli e libri

Appuntamento in Piazza Brin, come tutti gli anni, con la quarta edizione di “Giocattoli di tutto il mondo, unitevi!”, un’iniziativa solidale che prevede la distribuzione gratuita di giocattoli e libri per bambine e bambini. Martedì 6 gennaio, dalle 15 alle 18, l’evento promosso e organizzato da CGIL, ARCI, ANPI Muggiano, Circolo Operaio, Centro Documentazione Logos e Stella Rossa Canaletto, l’evento è ormai un appuntamento fisso per la comunità, volto a unire le persone attorno ai valori della condivisione e dell’uguaglianza. L’iniziativa nasce dalla convinzione che tutti i bambini abbiano diritto al gioco e alla cultura, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie. “È un modo per praticare solidarietà dal basso e dimostrare che insieme possiamo costruire una società più inclusiva e attenta ai bisogni dei più piccoli”, sottolineano gli organizzatori. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere insieme questa giornata speciale, simbolo di una comunità solidale e accogliente.

L’articolo Opposizione di Ameglia: “Amministrazione ha perso un finanziamento regionale utile per la manutenzione delle strade” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com