La Spezia accoglie la fiaccola olimpica: il percorso completo e una tappa speciale sulla Via dell’Amore

Il 9 gennaio sarà una data da ricordare per La Spezia: la fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 attraverserà la città, collegando periferie e centro con il suo passaggio simbolico. L’arrivo è previsto attorno alle 11 nel quartiere Migliarina, in Via Sarzana, davanti alla Chiesa di Migliarina. Da lì, la fiaccola proseguirà lungo Viale Italia, Via Vittorio Veneto, Piazza Verdi, Via Chiodo, Corso Cavour, Viale Amendola e Via Fiume, fino a raggiungere Piazzale Boito entro le 12.30.

Prima di giungere a La Spezia, la fiaccola farà tappa a Riomaggiore e Manarola, con un breve passaggio sulla celebre Via dell’Amore. Queste sono solo alcune delle iniziative – illustrate nel pomeriggio in conferenza a distanza – alle quali parteciperà anche Coca-Cola, partner e sponsor della manifestazione, che accompagnerà la fiaccola con una carovana in tutte le città. Qui le mappe dei passaggi.

