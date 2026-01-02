La Spezia, col nuovo anno scatta l’adeguamento Istat dell’1,4% per le tariffe cimiteriali

Con il nuovo anno e tariffe dei servizi e delle concessioni cimiteriali subiranno un aggiornamento. Con una determina dirigenziale adottata nei primi giorni dell’anno, l’amministrazione comunale della Spezia ha ufficializzato l’adeguamento annuale delle tariffe sulla base dell’indice Istat, come previsto dalla normativa vigente. L’incremento applicato per il 2026 è pari all’1,4% e riguarda tutte le attività e le concessioni cimiteriali di competenza comunale. L’adeguamento rientra nel meccanismo automatico stabilito dalla Giunta comunale già nel 2008, che impone ai dirigenti di aggiornare annualmente tariffe e canoni in base alla variazione media annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata sul mese di ottobre dell’anno precedente.

Nel corso degli anni, le modalità di calcolo sono state ulteriormente definite con successivi atti, mentre una più ampia revisione e riorganizzazione delle tariffe cimiteriali era stata approvata nel 2021. Per l’anno in corso, l’indice Istat da applicare è stato comunicato ai servizi comunali con apposita disposizione interna nell’ottobre 2024. La determina chiarisce inoltre che le tariffe relative alla cremazione non seguono l’adeguamento ordinario dell’1,4%, ma sono stabilite secondo i criteri di indicizzazione previsti dalla normativa nazionale. In particolare, fanno riferimento ai decreti del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della Salute, che fissano le tariffe massime per la cremazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili.

