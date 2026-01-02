Le attività di facilitazione e alfabetizzazione in Val di Magra proseguiranno fino ad aprile

Mandato 3 TER per Nicola Orlandi facilitatore digitale e Referente Generale per la Facilitazione Digitale del Distretto socio sanitario 19 “Val di Magra”. La comunicazione è avvenuta lo scorso 29 Dicembre e le attività di facilitazione ed alfabetizzazione digitale dei sette comuni della Val di Magra. Potranno così proseguire fino al 30 Aprile prossimo le attività di facilitazione e alfabetizzazione digitale proposte da Nicola. La misura garantirà il proseguimento delle attività senza interruzioni a sostengo dei cittadini che hanno manifestato apprezzamento per il supporto erogato in questi mesi. Nel frattempo sono stati resi noti i dati relativi al periodo Maggio-Dicembre 2025: In 59 giorni di servizio distribuiti tra le sedi di Sarzana e Castelnuovo Magra, si sono registrati 1135 accessi complessivi, 2960 chiamate e 821 e-mail il tutto per un totale di più di 3405 pratiche eseguite. In totale sono stati svolti ben 10 corsi di alfabetizzazione digitale: Cittadini digitalmente inclusi, Smartphone per tutti, Scrivo liberamente, Navigare protetti, Cliccate per credere, Online senza trappole, Intelligenza Artificiale; piacere di conoscerti!, Mondo Digitale, Laboratori digitali e Fotograficamente connessi.

Tra le mete oggetto del progetto di fotografia digitale si ricorda: Santuario di Madonna delle Grazie di Montenero e Borgo di Riparbella, Capalbio e il Giardino dei tarocchi, Cremona e la Festa del Torrone, Verona e i Mercatini di Natale, Serravalle Scrivia all’Outlet, Trento e i Mercatini di Natale, Empoli Città del Natale. Rispetto ai dati emersi nel 2024 vi sono stati i seguenti risultati: +18 giorni di servizio, +713 accessi, +2685 chiamate, +703 e-mail, + 1905 pratiche eseguite. Complessivamente tra il 2024 e il 2025 in 100 giorni complessivi di servizio prestato (in tutte le sedi dei comuni della Val di Magra), 1557 accessi, 3235 chiamate, 939 e-mail, 4905 pratiche eseguite. Già dal 2 Gennaio le attività saranno organizzate all’ex Tribunale di Sarzana il mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Nello specifico, nelle date del 2, 7 (mattina), 9, 14 (mattina), 16 gli incontri saranno dedicati alla seconda edizione di “Laboratori digitali” con l’obbiettivo di ripassare gli argomenti già oggetto dei corsi dell’anno scorso e soddisfare le richieste dei cittadini. Temi degli incontri, l’identità digitale; la navigazione sicura sul web; l’accesso ai servizi pubblici digitali; la Piattaforma per la Facilitazione Digitale Link Start (www.linkstart.info); le fake news; l’intelligenza artificiale; ampio spazio sarà inoltre dedicato alle richieste personali e specifiche degli utenti. Nelle date del 7 (pomeriggio), 8, 14 (pomeriggio), 15 si procederà all’elaborazione di video editing di ricordo volti a custodire la narrazione per immagini delle 7 edizioni passate di “Fotograficamente connessi”.

Saranno a breve comunicate le date di avvio e il programma dei corsi per PC, smartphone e tablet in partenza già nel mese di Gennaio. Tra le novità di prossima partenza, in accordo con l’Amministrazione, la riattivazione del servizio presso il Comune di Vezzano Ligure così da facilitare l’accesso della popolazione residente al servizio pubblico gratuito di assistenza digitale al cittadino con corsi di alfabetizzazione dedicati. Proseguono inoltre gli scambi di collaborazione e programmazione con le Istituzioni dei vari livelli (Stato centrale, Regioni, Provincie e Comuni). Nicola ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo, i cittadini della Val di Magra, La Spezia,

Fosdinovo, Massa, Carrara e Aulla che attivamente partecipano alle attività con tanto affetto e le testate giornalistiche che con la diffusione dei vari comunicati hanno permesso il raggiungimento dell’informazione su vasta area. Augura altresì un Buon 2026 carico di pace, salute e successi. Tutte le informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 377/0483133 e/o lunidigitale@gmail.com

