Soltanto 80’ in Coppa Italia e nessuno in campionato per Matteo Onofri, arrivato in estate dalla serie D dove si era distinto con la maglia del Ravenna. L’ex giovanile del Cesena, possente centrale difensivo classe 2004, lascia temporaneamente lo Spezia per trovare minutaggio in serie C: lo farà nella sua Romagna, stavolta con la maglia del Forlì. La formula del trasferimento è quella del prestito.

L’articolo Lo Spezia presta Onofri in serie C: il centrale difensivo andrà al Forlì proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com