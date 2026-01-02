Nel 2026 solo due comuni dello Spezzino andranno alle urne, altri sei rinviati al prossimo anno

Nel 2026 saranno Levanto e Lerici gli unici comuni della provincia della Spezia chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali. La scansione del calendario elettorale è ormai definita sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 83 del 2024 del Ministero dell’Interno che ha fatto chiarezza sugli effetti dei rinvii elettorali legati all’emergenza Covid-19. Levanto e Lerici avevano infatti votato nel secondo semestre del 2020, in una tornata elettorale straordinaria collocata in autunno a causa della pandemia. In applicazione della normativa ordinaria richiamata dal Viminale quando il mandato quinquennale scade nel secondo semestre dell’anno, il rinnovo degli organi elettivi avviene nel turno ordinario della primavera successiva, compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno. Da qui la conferma del voto nella primavera 2026.

Diversa la situazione dei comuni che avevano eletto sindaco e consiglio comunale nel 2021, sempre a seguito del differimento delle consultazioni per l’emergenza sanitaria. In questi casi, la fine della consiliatura cade nel secondo semestre del 2026 e il rinnovo elettorale è quindi fissato per la primavera del 2027. Nel territorio spezzino, lo slittamento al 2027 riguarda i comuni di Ameglia, Beverino, Brugnato, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra e Zignago, che torneranno alle urne nella primavera del prossimo anno. Il quadro è quindi ormai definito: nel 2026 il rinnovo elettorale interesserà esclusivamente Levanto e Lerici, mentre per una parte significativa dei comuni spezzini l’appuntamento con le urne è rinviato al 2027, in applicazione delle regole ordinarie sui mandati amministrativi dopo i rinvii imposti dalla pandemia.

