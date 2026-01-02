Opposizione di Ameglia: “Amministrazione ha perso un finanziamento regionale utile per la manutenzione delle strade”

L’opposizione consiliare di Ameglia esprime “forte rammarico per la perdita, da parte dell’Amministrazione comunale Amegliese, di un finanziamento regionale di circa 25.000 euro destinato ai fondi infrastrutturali”. “Ogni anno – si legge in una nota – la Regione mette infatti a disposizione dei Comuni risorse specifiche per l’acquisto di mezzi e attrezzature utili alla manutenzione delle strade, un ambito fondamentale per garantire sicurezza, decoro e qualità della vita ai cittadini. Risorse che, se correttamente intercettate, avrebbero potuto tradursi in un concreto miglioramento delle infrastrutture comunali. La mancata acquisizione di questo contributo rappresenta un’occasione persa per il nostro territorio e solleva interrogativi sulla capacità dell’attuale Amministrazione di cogliere opportunità economiche importanti messe a disposizione dagli enti sovraordinati”.

“Come opposizione non possiamo che manifestare il nostro dispiacere e la nostra preoccupazione: in un periodo in cui i Comuni devono fare i conti con risorse sempre più limitate, perdere finanziamenti già disponibili e destinati a interventi essenziali è un fatto grave, che ricade inevitabilmente sulla collettività. Continueremo a vigilare e a chiedere maggiore attenzione, programmazione e tempestività nell’accesso ai bandi e ai fondi regionali, affinché simili situazioni non si ripetano in futuro e affinché Ameglia non perda ulteriori opportunità di sviluppo e miglioramento dei servizi”.

