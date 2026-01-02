Poste, buste e scatole in cartone riciclato dedicate ai Giochi olimpici disponibili anche in 159 uffici liguri

Poste Italiane comunica di aver reso disponibile in 159 uffici postali liguri la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. “I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner”, si legge in una nota di Poste. La grafica delle confezioni in cartone riproduce nel design frontale le figure degli atleti delle Olimpiadi invernali. “I prodotti riciclati e riciclabili dedicati ai Giochi MiCo 2026 saranno disponibili fino al termine della manifestazione sportiva”, concludono da Poste Italiane.

