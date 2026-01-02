Sanità, la nuova direttrice di Area2 Cirone: “Lavoreremo ancora per il territorio. Al San Paolo in arrivo15 posti letto per le cure intermedie”

Savona. “Sono serena, fino ad oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro e so che continueremo così: opereremo in funzione e per il bene del territorio. Il secondo sentimento è la gratitudine, verso il presidente Marco Bucci, per l’assessore alla sanità, Massimo Nicolò, e nei confronti di tutta la giunta regionale. Voglio ringraziare anche il dottor Prioli e il dottor Orlando per aver creduto in me e avermi dato la possibilità di coprire, oggi, questo ruolo”.

Con queste parole parte ufficialmente, da oggi (venerdì 2 gennaio), la nuova avventura di Monica Cirone, nominata (nei giorni scorsi in vista della riforma sanitaria) alla guida dell’Area 2. Al centro del nuovo modello di governance, si configura la nascita dell’Azienda Tutela Salute Liguria, che coordinerà l’assistenza territoriale articolata in cinque aree, oltre all’area Liguria Salute.

