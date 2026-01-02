Sarzana, Pd: “Amministrazione naviga a vista e in giunta ognuno fa per sé, come testimoniano spese per comunicazione e marketing”

“Le parole della sindaca e il comunicato ‘di rinforzo’ di una parte della sua maggioranza meritano alcune considerazioni. Prima di tutto, sconsiglieremmo vivamente di usare l’argomento ‘basta fare un giro nei quartieri della nostra città, a partire da Marinella’ e soprattutto sconsiglierei di partire da Marinella, dove l’attenzione e la lungimiranza della giunta comunale è ben rappresentata dalla carcassa della ex struttura della pubblica assistenza e dal ‘pasticciaccio brutto’ della ex Colonia Olivetti, svenduta e abbandonata. A tale proposito, lasciamo le accuse di demagogia a chi esponeva nell’atrio del comune il plastico dell’hotel a cinque stelle a puro scopo elettoralistico”. Si apre così una nota diffusa dal Partito democratico di Sarzana.

“Seconda questione, le idee. In democrazia, funziona così: su programmi e idee decidono gli elettori, che in questo caso, quasi tre anni fa, hanno affidato un mandato a Cristina Ponzanelli, chiedendole di portare a compimento quanto proposto in campagna elettorale. All’opposizione spetta il dovere di esercitare un controllo critico e non secondariamente di preparare un’alternativa, ma certo non è alla sindaca che spetta di correggere, con la matita rossa o la matita blu, i compiti a casa dell’opposizione – proseguono dal Partito democratico sarzanese -. Se poi proprio di idee dobbiamo parlare, parliamo dell’ultima idea che abbiamo suggerito alla giunta, quella di recedere dal folle proposito di triplicare i parcheggi a pagamento in città. Ci pare che l’idea sia stata frettolosamente accolta. Se invece dobbiamo parlare più in generale di idea di città, non c’è un fronte sul quale le giunte Ponzanelli abbiano espresso in questi anni una prospettiva coerente e credibile. Si sono accumulati annunci, ma la sola nuova opera portata a termine senza particolari intoppi o incidenti mi sembra che sia stata la pur lodevole rotonda di via Paradiso. Per il resto, molti ritardi e molta confusione. Ma infatti è difficile parlare a Sarzana di una ‘azione di governo’. Piuttosto, si naviga a vista e nella giunta Ponzanelli ognuno fa per sé. A testimoniarlo, la proliferazione di spese per comunicazione e marketing, apparentemente associate al desiderio di guadagnare un posto al sole per un assessorato o per l’altro, più che a un disegno strategico e credibile di promozione della città: oltre 80mila euro di affidamenti in 12 mesi, a cui vanno aggiunti i quasi 98mila euro destinati alla promozione della candidatura a capitale della cultura, il cui successo peraltro tutti ci auguriamo”.

“Nel frattempo, la sindaca promette di risolvere anche il ‘nodo’ della Variante Aurelia. Su questo argomento era stata sollecitata mesi fa proprio dal Partito Democratico con un’interrogazione in consiglio comunale. Ma al tavolo con la Regione e con la Provincia le esigenze della città non devono essere state adeguatamente rappresentate, poiché i primi 34 milioni di euro messi a disposizione dal concessionario autostradale nell’ambito della nuova convenzione si concentreranno su altre infrastrutture e altri comuni. Sarzana, come è sempre capitato negli ultimi anni, si accoda e non disturba il manovratore (prima Toti, ora Bucci) – si legge ancora nella nota del Pd -. Quanto al mantra delle ‘scuole sicure’, tralasciando la mistificazione sul passato, basta ricordare che sono state appena riaffidate a Ire (centrale di committenza regionale) le attività amministrative e tecnico-amministrative necessarie all’affidamento dei lavori di demolizione delle Carducci. Diciamo e sottolineiamo riaffidate, perché queste lavorazioni erano ricomprese nel lotto 1, già appaltato, e poi stralciate nel 2024 in seguito all’ormai celebre accordo intervenuto con la ditta esecutrice. Lotto 1 che peraltro rimane incompleto, dovendosi ancora provvedere alla sistemazione delle aree esterne, alla creazione dei parcheggi e alla predisposizione delle fondamenta del corpo di fabbrica mancante. Non si sa come e se questi adempimenti saranno perfezionati prima delle scadenze previste per i finanziamenti Pnrr. Si sa benissimo invece che mancano ancora il collaudo (i primi collaudatori incaricati hanno rinunciato all’incarico) e il certificato di prevenzione incendi. Nel frattempo, quali siano le condizioni e i disagi quotidiani vissuti da insegnanti e studenti nel nuovo plesso è ben testimoniato dalle reiterate denunce a mezzo stampa da parte della scuola e delle famiglie. Insomma, più che prendersela con l’opposizione, la sindaca e la sua maggioranza dovrebbero utilmente e umilmente concentrarsi sulle priorità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com