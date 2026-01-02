È pronto a partire dalla Liguria verso la Svizzera un team di personale sanitario specializzato del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova per garantire supporto operativo dopo la tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno a Crans Montana. Le operazioni sono supportate dalla Protezione civile regionale, con il coordinamento del Dipartimento nazionale attraverso il capo Dipartimento Fabio Ciciliano, dopo l’alert inviato dal Centro Europeo di coordinamento delle emergenze. Il team è composto da un medico coordinatore esperto, due medici (un chirurgo e un anestesista) e una infermiera esperta. Oltre a questo il Centro genovese, certificato a livello europeo quale massimo organismo di riferimento per l’eccellenza nella cura delle ustioni, ha messo immediatamente a disposizione due letti in terapia intensiva e altrettanti in subintensiva per i feriti gravi eventualmente trasferiti dagli ospedali elvetici.

“La Liguria è stata allertata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e si è subito attivata attraverso la Protezione civile regionale – dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e gli assessori alla Sanità Massimo Nicolò e alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone -. Siamo pronti per fornire tutto l’aiuto e il supporto specializzato possibili ai nostri amici svizzeri, cui esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza. Il nostro sistema sanitario, con il Centro Grandi Ustionati del Villa Scassi, eccellenza a livello europeo, affiancato dalla Protezione civile, è a disposizione e il nostro personale medico esperto è pronto a partire fin da subito. A loro – concludono – va il nostro ringraziamento per essersi attivati immediatamente, anche rientrando dalle ferie”.

L’articolo Tragedia di Cras Montana: Liguria mette a disposizione team sanitario del Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com