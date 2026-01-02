Venerdì con schiarite e temperature in aumento, il fine settimana sarà più pungente

Risveglio con condiziono meteo in netto miglioramento sulla provincia dopo le piogge di inizio anno e della serata. Secondo le previsioni di Arpal anche oggi permarrà qualche addensamento ma dal pomeriggio si avranno schiarite che porteranno a cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. I venti saranno moderati e il mare agitato, quanto alla previsioni sono in aumento sia per le massime che per le minime. Schema pressoché invariato per il fine settimana che si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso ma temperature in lieve diminuzione.

