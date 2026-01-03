A Finale Ligure torna il tradizionale “Cimento della Befana”

Finale Ligure. Finale Ligure si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati delle festività natalizie. Martedì 6 gennaio 2026 andrà in scena la 26ª edizione del “Cimento della Befana”, storicamente considerata la prima, immancabile “ciumba” dell’anno, capace di richiamare ogni volta un pubblico numeroso, appassionato ed eterogeneo fatto di grandi e piccoli, finalesi e visitatori, italiani e da tutta Europa.

L’iniziativa, organizzata dalla Compagnia di San Pietro Finalmarina A.P.S. in stretta collaborazione con i commercianti locali e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, rappresenta una tradizione ormai consolidata che unisce spirito goliardico, coraggio e forte senso di comunità in una mattinata di festa dedicata all’Epifania.

