A Sarzana una domenica di solidarietà per sostenere Michele Sassarini

Michele Sassarini

Prosegue la mobilitazione per Michele Sassarini, il 22enne di Sarzana che dal 2019, in seguito ad una terribile caduta, affronta una tetraparesi spastica. Nei giorni precedenti a Natale i suoi genitori hanno avviato una raccolta fondi per arrivare alla somma di 42mila euro necessaria per effettuare un trattamento di infusione di cellule staminali in Svizzera e la risposta da parte della comunità è stata straordinaria. La campagna su Gofundme al momento ha superato i 26mila euro e prosegue in modo confortante anche grazie all’impegno di tanti cittadini che si stanno adoperando per contribuire. Domani, domenica 4 gennaio, ad esempio il gruppo di “Uniti per Sarzana” sarà dalle 11 alle 19 in Piazza Luni per una vendita di beneficenza – accompagnata da una lotteria – il cui intero ricavato andrà a contribuire alla raccolta fondi generale. Un’iniziativa che i cittadini hanno portato avanti durante le feste raccogliendo il materiale e che si inserisce, come detto, in una testimonianza di affetto e vicinanza alla causa sottolineata anche dal padre di Michele, Andrea Sassarini. “La risposta che stiamo ricevendo – ha detto – ci ha profondamente commossi: ogni donazione, ogni messaggio e ogni condivisione rappresentano per noi non solo un aiuto concreto, ma anche una grande dimostrazione di vicinanza e umanità. Nel frattempo, desideriamo condividere con voi un passo importante: abbiamo acquistato i biglietti per il viaggio verso il centro dove Michele inizierà il trattamento di infusione di cellule staminali. La partenza è prevista per il 22 marzo. È un momento carico di aspettative, ma anche di grande responsabilità e impegno, che affrontiamo con prudenza e speranza. Grazie davvero a chi ci sta aiutando a offrire a Michele una possibilità in più e a costruire, passo dopo passo, un futuro il più dignitoso possibile”.

