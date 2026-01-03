L’Amministrazione Comunale di Ameglia è lieta di annunciare l’inaugurazione del nuovo parco giochi dedicato alla memoria della signora Giovanna Pardini, la cerimonia si terrà venerdì 9 Gennaio alle ore 11.00 ad Ameglia Cafaggio, Casa Fiorita, in un’area verde completamente riqualificata e pensata per offrire ai bambini e alle famiglie uno spazio sicuro, inclusivo e accogliente. Tra gli interventi realizzati, spicca la costruzione di un campo da gioco multiuso, progettato per consentire la pratica sia del calcio sia del basket, offrendo così ai più giovani un luogo moderno e funzionale dove incontrarsi e crescere attraverso lo sport. È stato inoltre realizzato un nuovo parco Giochi inclusivo, dedicato ai più piccoli. L’area è stata completata con il sistema di videosorveglianza e una nuova recinzione. L’evento vedrà la partecipazione dei bambini della scuola Don Lorenzo Celsi, che con la loro presenza renderanno ancora più significativo questo momento dedicato alla memoria della signora Pardini e realizzato grazie alla straordinaria generosità del marito, dott.Sergenti Giuseppe. Il programma prevede il taglio del nastro, gli interventi delle autorità comunali e un momento di ricordo alla presenza del marito. La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’articolo Ad Ameglia un parco in memoria di Giovanna Pardini proviene da Città della Spezia.

