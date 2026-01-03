Albenga, storie di… fionde: boom di visite al Piccolo Museo della Fionda

Albenga. Albenga riscopre il fascino della memoria e della curiosità grazie al Piccolo Museo della Fionda (PMF), che in questi giorni di festività ha fatto registrare un vero e proprio boom di visite. In Vico del Collegio, dove si apre la suggestiva cantina-covo dei Fieui di caruggi, il via vai è stato continuo: grandi e piccini si sono fermati ad ammirare i colorati pannelli dedicati alle varie edizioni di Ottobre De André e alla storia del Premio Fionda di Legno, con l’elenco completo dei vincitori, da Fiorella Mannoia a Sigfrido Ranucci, da Javier Zanetti a Brunello Cucinelli.

Grande interesse anche per il celebre “muretto degli autografi”, arricchito dalle firme di protagonisti dello sport, della cultura e dello spettacolo. Ma il cuore pulsante del museo resta la straordinaria collezione di quasi mille fionde provenienti da ogni parte del mondo, capace ogni volta di lasciare i visitatori a bocca aperta.

