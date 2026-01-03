Attacco Usa in Venezuela, presidi a Savona, Albenga e Finale: “Alziamo la voce, facciamoci sentire, mobilitiamoci”

Savona. “Alziamo la voce, facciamoci sentire, mobilitiamoci“. E’ in programma per oggi pomeriggio un presidio in piazza Mameli a Savona alle 17 contro l’attacco militare degli Stati Uniti in Venezuela. L’iniziativa è organizzata da Stop Rearm Europe Savona. Due appuntamenti, alle 16, anche a Finale Ligure (in piazza di Spagna) e Albenga (piazza IV Novembre).

Da Stop Rearm Europe Savona dichiarano: “Condanniamo l’ennesima e gravissima escalation bellica prodotta dall’attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela. Si tratta di una palese e inaudita violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli. Ancora una volta, la logica del dominio e della predazione delle risorse energetiche prevalgono, e l’America Latina torna ad essere considerata il cortile di casa degli Usa. Questo attacco militare è un atto di puro imperialismo, aggravato dall’annuncio di Trump della cattura di Maduro e della moglie, condotti fuori dal paese”.

