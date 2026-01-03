Calcio/ Entella, dalla Giana Erminio Mattia Alborghetti

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Mattia Alborghetti è un nuovo giocatore dell’Entella. Il difensore classe 1998 si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dalla Giana Erminio. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Alborghetti nell’ultimo anno e mezzo è stato uno dei punti fermi della Giana Erminio, dove nella scorsa stagione ha lavorato con mister Andrea Chiappella. Nella prima parte dell’attuale campionato, sempre a Gorgonzola, ha totalizzato 18 presenze, impreziosite da 2 gol. Benvenuto a Chiavari, Mattia!.

» leggi tutto su www.levantenews.it