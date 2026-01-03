Camogli: applaudito concerto all’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina

A Camogli, nell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina, applaudito concerto del gruppo vocale/strumentale “MusicaNova” di Levanto preceduto da due brani eseguiti dai “Laeti Cantores Camuli” diretti dal Maestro Fabrizio Fancello.

Il Coro, diretto da Aldo Viviani e che si avvale della collaborazione di Alessio Donati (flauti), Filippo Bordoni (clarinetto), Matteo Pasqualini (organo e cembalo), Antonio Pellegrotti (chitarra) ha proposto brani natalizi da tutto il mondo (spagnoli, irlandesi, tedeschi, italiani, portoricani, polacchi, americani).

» leggi tutto su www.levantenews.it