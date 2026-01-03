Camogli. Crollo loculi: Il tribunale civile condanna il Comune a pagare oltre 3 milioni

Il tribunale penale ha prosciolto gli imputati (tre ex sindaci e due funzionari) per il crollo dei loculi nel cimitero di Camogli; il tribunale civile è convinto invece che il Comune abbia delle responsabilità e quindi solleva le assicurazioni Generali dal pagamento dei risarcimenti. Oltre tre milioni che dovrà pagare il Comune, ossia i cittadini. L’attuale amministrazione aveva pagato un risarcimento a singole famiglie di circa 300.000 euro. Le Generali non hanno voluto accertare unh accordo e il tribunale civile ha giudicato il crollo in mare di 416 defunti (tra bare e ossari) diversamente da quanto espresso dai colleghi del penale (decisione per altro cui nessuno si era opposto) e nel suo giudizio di primo grado impone il risarcimento al Comune che valuterà se fare ricorso.

Il crollo era avvenuto il 22 febbraio del 2021; a quasi cinque anni da quel tragico crollo che ha provocato dolore nelle famiglie dei defunti finiti in mare e danni finanziari enormi al Comune, la vicenda rivela risvolti nascosti fino ad oggi sotto al tappeto.

