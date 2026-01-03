Centenario della scomparsa della Regina Margherita di Savoia

Liguria. Domenica 4 Gennaio 2026 ricorreranno i cento anni della scomparsa della Regina Margherita di Savoia, prima Regina d’Italia, spentasi nella città di Bordighera il 4 Gennaio 1926.

Sarà organizzata per domenica 4 Gennaio, in occasione del Centenario della scomparsa, una Santa Messa Solenne alle ore 10 nell’ex seminario Pio XI di Bordighera in suffragio della defunta sovrana. L’evento commemorativo e di raccoglimento è organizzato dall’Ispettorato della Liguria dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e dalla Delegazione della Liguria degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Si tratta dell’iniziativa con la quale avranno inizio le cerimonie ufficiali organizzate su tutto il territorio nazionale nel 2026 dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon che per mandato sorveglia la tomba di S.M. la Regina Margherita insieme a quelle degli altri sovrani italiani.

» leggi tutto su www.ivg.it