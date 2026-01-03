COMMENTA
Crans-Montana, Galeppini risulta ancora disperso. Una donna ustionata in arrivo al Villa Scassi

Genova. Ancora nessuna conferma ufficiale sulla morte di Emanuele Galeppini, il 17enne golfista genovese il cui cellulare è stato ritrovato tra i resti carbonizzati delle vittime della strage di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Nel frattempo è previsto per il primo pomeriggio di domenica il primo arrivo al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena: si tratta di una donna sopravvissuta all’incendio.

Al momento non trapelano informazioni ulteriori, nemmeno sulla cittadinanza: si tratterebbe comunque di una persona adulta, una delle poche presenti tra i moltissimi adolescenti coinvolti nella tragedia. Il trasferimento avverrà in elicottero con atterraggio a Genova verso le 15.00. È previsto un punto stampa in loco per fornire dettagli.

