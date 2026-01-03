Finalpia saluta l’anno nuovo in musica: domenica 4 gennaio il Concerto di Inizio Anno con ATN

Finale Ligure. Dopo il grande successo del Capodanno in Piazza e il tutto esaurito del Concerto di Capodanno all’Auditorium Destefanis, Finale Ligure prosegue il suo ricco calendario di eventi con un nuovo appuntamento dedicato alla musica.

Domenica 4 gennaio 2026, piazza Abbazia a Finalpia si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e visitatori per un pomeriggio all’insegna dell’energia, del divertimento e della musica dal vivo con il Concerto di Inizio Anno.

