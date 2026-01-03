Finite le feste il Comune ritira gli abeti vivi in Piazza Europa: i più sani verranno ripiantati sul Parodi

In occasione della conclusione delle festività natalizie, il Comune della Spezia ha predisposto un servizio gratuito per la raccolta degli abeti presso una postazione fissa in Piazza Europa, attiva nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio 2026. I cittadini e gli esercenti potranno consegnare i propri alberi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.30.

L’iniziativa mira a garantire una gestione ecosostenibile degli abeti: gli esemplari in buone condizioni verranno ripiantati sul Monte Parodi per contribuire al rimboschimento dell’area, mentre le piante non più recuperabili saranno avviate al corretto smaltimento ambientale

